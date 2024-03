Pasqua e disturbi alimentari | come affrontare | i consigli del Dca

Leggi tutta la notizia su ildifforme

(Di domenica 31 marzo 2024) Lapuò rappresentare una sfida per chi soffre di. Prestare attenzione ai potenziali fattori scatenanti e prepararsi con meccanismi adeguati può garantire un weekend piacevole.: cosa fare Per chi è in trattamento, lapotrebbe suscitare timori. Il centro Dca ha lasciato alcunie strategie per rendere L'articolo proviene da Il Difforme.