Pasqua | controlli al Vomero e Arenella | abusivi | ladri e droga

(Di domenica 31 marzo 2024)nella nottata dinei quartierida parte dei Carabinieri della compagnia locale I carabinieri della compagnia locale hanno presidiato la movida nella notte appena trascorsa. Denunciati un 41enne e un 38enne per possesso di chiavi alterate verosimilmente destinate ai furti. Un 36enne dovrà spiegare al giudice per quale motivo esercitava l’attività di parcheggiatore abusivo, nonostante fosse stato già denunciato in passato. 5 i giovani sanzionati amministrativamente per possesso di, uno è minorenne. Durante il servizio non sono mancate contravvenzioni al codice della strada. 2 le vetture sequestrate. Nota stampa Carabinieri prov. Napoli L'articolo proviene da Punto! - Il web magazine.

