Pasqua col maltempo Allarme al Nord | rischio valanghe nel Verbano

(Di domenica 31 marzo 2024) AGI - Notte difortemente segnata dalin tutto ilCusio Ossola, stretto tra un'ondata di piogge intense con vento, tuoni e fulmini e l'emergenzadopo le abbondanti nevicate dei giorni scorsi. Tresi sono staccate dai versanti che costeggiano la statale del Sempione. Per precauzione rimanendo altissimo ildi altri distacchi di neve Anas ha disposto la chiusura della strada tra Iselle (ultima località italiana e posto di frontiera) e il confine svizzero. A quote più basse in tutta la provincia si sono verificate anche frane e smottamenti a causa delle piogge: problemi sulla statale 34 del Lago Maggiore tra Cannobio e Cannero. Chiusa la strada della Valle Anzasca per uno smottamento a Calasca Castiglione; uno smottamento ha causato la ...

Un figlio nell’uovo di Pasqua . È questo il più bel regalo che Anna , 51 anni , e Salvatore, il marito, hanno avuto in questi giorni, quando è nato il piccolo Emanuele. Anna e Salvatore sono riusciti ... (teleclubitalia)

Milano, 30 mar. (askanews) – La sabbia e una tinta gialla del sole hanno colora to il cielo svizzero durante il fine settimana. Lo dimostra una foto condivisa dal centro meteorologico locale ... (ildenaro)

Perché oggi è Pasqua - Perché si festeggia ogni anno in un giorno diverso, perché è diversa a seconda della confessione e cosa c'entrano i conigli e le uova di cioccolato ...ilpost

Meteo: dopo Pasqua in arrivo un altro week-end d’Estate - I centri di calcolo sono concordi con una brevissima tregua dal caldo per almeno tre giorni tra il 2 e il 4 Aprile, con un ritorno alla normalità, ovvero temperature in linea col periodo da nord a sud ...meteogiornale

Pasqua e Pasquetta in Riviera: gli appuntamenti - I mercatini di Pasqua e Pasquetta sono tra gli eventi più apprezzati da turisti e residenti nei primi scampoli di bella stagione portati dalla primavera, quando non piove. A Sanremo, l’appuntamento co ...ilsecoloxix