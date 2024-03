(Di domenica 31 marzo 2024) Lunghissime file si sono formate all'esterno dell'internazionale di, dove Istanno cercando di salire sui pochi alibus in servizio. Una immagine disastrosa per la...

Perde di Nuovo pezzi il Maschio Angioino, che sarà off-limits per questo long-weekend di Pasqua e resterà inaccessibile almeno fino a martedì. Non si tratta solo di una... (ilmattino)

Pasqua a Napoli, all'aeroporto di Capodichino migliaia di turisti in fila per mancanza di bus Anm - Una immagine disastrosa per la città di Napoli e, piu in generale, per tutta la Campania. Nonostante l'Anm avesse disposto la continuità del servizio ordinario dell'Alibus nella giornata di Pasqua, ...ilmattino

Incidente a Napoli, un uomo morto schiacciato da un bus - Incidente stradale a Napoli nella serata di Pasqua. Il fatto si è verificato nei pressi del Museo Archeologico Nazionale, nel centro città, poco dopo l'ora di cena domenicale. Un uomo sulla quarantina ...ilmattino

Calaiò: "Conte sarebbe l'uomo giusto per il Napoli, ma se non è cambiato a livello di carattere..." - L’ex attaccante del Napoli Emanuele Calaiò ha parlato nel corso di ‘Campania Sport’ su Canale 21. Ecco le sue parole riprese da Tmw: “Conte ...tuttojuve