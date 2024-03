Per Pasqua e Pasquetta sono attese nuove precipitazioni a Milano e in Lombardia . Il meteo rologo Flavio Galbiati ha spiegato a Fanpage.it che nonostante il maltempo il 31 marzo e l'1 aprile non farà ... (fanpage)

Italia spaccata: punte di 30° al Sud, allerta per nubifragi e valanghe al Nord. Le previsioni meteo per Pasqua, il cielo giallo - Pasqua e Pasquetta decisamente bagnate. Italia spaccata in due. Tempo decisamente brutto al Nord, dove si segnalano scenari di allerta in Lombardia, Piemonte, Veneto e Valle d'Aosta. Una ...leggo

Pasqua a Milano, cos’ha detto l’arcivescovo Delpini: “Ecco la verità più necessaria e quella più imbarazzante” - Durante la veglia Pasquale: “L’umanità sembra preferire restare schiava della paura della morte piuttosto che credere alla risurrezione” ...ilgiorno

Maltempo, forte vento e pioggia a Milano e tromba d'aria nel Varesotto - In Liguria domenica allerta gialla nell'estremo Ponente. Valanga e allagamenti nel Verbano ...tgcom24.mediaset