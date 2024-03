Pasqua a Firenze | torna la sfida del gusto | sulle tavole vince la colomba

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 31 marzo 2024), 31 marzo 2024 - Anche questo anno sulla tavola dila tradizione in Toscana, regione che schiera ben 464 prodotti agroalimentari tipici, come gli immancabili quaresimali, riconosciuti dal Masaf. Oltre a questi la scelta ricadrà su colombe o uova artigianali per larga parte delle famiglie fiorentine. In Italia, secondo il Centro Studi di Confartigianato, sono 54 mila le pasticcerie e imprese del settore dolciarie, con una spiccata vocazione artigiana (71% del totale). A, le pasticcerie artigiane, sono circa 300. Se laè senza sorprese amare per il mercato delle colombe (che tiene, così come la schiacciatale, la pastiera e gli altri dolci della tradizione) lo stesso non si può dire per le uova di cioccolato. Che sia guarnito, farcito, ...