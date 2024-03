Pasqua 2024 | gli auguri di Boldrini

(Di domenica 31 marzo 2024) foto di Marco SpartàROMA – “Quest’anno, più che mai purtroppo, lacade in un mondo in subbuglio: è indispensabile che le armi tacciano prima possibile e si apra il dialogo tra le parti. Perché la pace va costruita e perseguita con determinazione, non arriva senza volontà e sforzi. Buonaa tutte e a tutti”. È quanto scrive sulla sua pagina Facebook la parlamentare del Partito Democratico Laura(foto), ex presidente della Camera dei Deputati. L'articolo L'Opinionista.

(Agenzia Vista) Roma, 31 marzo 2024 Tantissimi fedeli a piazza San Pietro per assistere alla benedizione urbi et orbi e alla messa del giorno di Pasqua . Le immagini. Fonte: Agenzia Vista / Alexander ... (iltempo)

Pubblichiamo integralmente l' Omelia della messa della mattina di Pasqua del cardinale Giuseppe Betori , l'ultima per lui alla guida della Chiesa fiorentina L'articolo Omelia di Pasqua 2024 di Betori : ... (firenzepost)

Arte in tv dall'1 al 7 aprile: Michelangelo, Tiziano e Lucio Fontana - Buona Pasqua a tutti! Noi abbiamo trovato nell’uovo di cioccolato i programmi tv dedicati all’arte dall’1 al 7 aprile. Vediamoli insieme nella nostra rubrica!finestresullarte.info

La Pasqua blocca il calcio italiano. Ma perché - La Pasqua ferma il calcio italiano, ma perché In molti magari si sono chiesti il motivo per cui questa festività fermi la Serie A (e non solo), ma la risposta è piuttosto semplice: a partire dal 1979 ...calciohellas

Messa di Pasqua, Papa Francesco lascia il posto al cardinale De Donatis per l'elevazione - (Agenzia Vista) Roma, 31 marzo 2024 Si è tenuta in Vaticano la Messa per salutare la Pasqua, officiata da Papa Francesco. Al momento dell'elevazione, Papa Francesco ha lasciato che il cardinale vicari ...quotidiano