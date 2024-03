Pasqua 2024 | gli auguri di Attilio Fontana

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di domenica 31 marzo 2024) MILANO – “di Buonaa tutti voi! Che sia una giornata di serenità, in compagnia dei vostri cari. Un pensiero speciale a tutti coloro che oggi lavorano per garantirci un servizio. E come da tradizione lombarda, celebriamo lacon un’ immancabile colomba.!”. È quanto scrive oggi sulla sua pagina Facebook il presidente della Regione Lombardia(foto) in occasione della Santa. L'articolo L'Opinionista.