(Di domenica 31 marzo 2024)TV: ladelledidi Serie A, Serie B, Mondiale per club, Champions ed Europa League e dei principali campionati stranieri su Sky Sport, DAZN, Rai e Mediaset Ecco latv delledi: Serie A, Coppa Italia, Serie B, Serie C,

Torna oggi in campo la Serie B per le partite della 31esima giornata della stagione 2023/2024. In questo turno si giocherà solo a Pasquetta, cioè il 1 aprile. Vediamo insieme dove vedere le partite ... (superguidatv)

GRIFO D’ATTACCO – Genoa, un punto senza zucchero - Il Genoa pareggia contro il Frosinone: a segno il solito Gudmundsson che trasforma un rigore. Infortuni per Malinovskyi e Retegui ...pianetagenoa1893

Toro in Europa Il cuore dice: credici! La ragione: è dura. E la classifica lascia qualche speranza - Nei tifosi del Toro alle volte prevale la speranza, altre la razionalità dettata dai risultati ottenuti e c’è sempre il confronto con la realtà dei fatti rappresentata dalla classifica e dalla ...torinogranata

ALLEGRI SEI SICURO - Massimiliano Allegri ostenta sicurezza quando dice che la Juventus arriverà in Champions, ma chi ci crede Sette punti in nove Partite, rendimento penoso, per non dire altro, stiamo facendo male, ...tuttojuve