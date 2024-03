Parma | violenze e minacce alla giovane compagna | arrestato un uomo di 52 anni

(Di domenica 31 marzo 2024) Undi 52è statoe portato in carcere aper stalking e lesioni personali nei confronti della, di 29. I carabinieri disono intervenuti in un albergo della città, allertati dal personale, che aveva sentito le urla di aiuto. Quando sono arrivati hanno trovato la ragazza in lacrime, claudicante e con un vistoso occhio nero, inseguita dal compagno, subito...

Stalking e lesioni alla compagna, arrestato a Parma - I carabinieri di Parma sono intervenuti in un albergo della città ... Passato lo stato di choc, la giovane ha raccontato che violenze e sopraffazioni andavano avanti da tempo, ma che lei non le aveva ...gazzettadiparma

violenze e minacce alla giovane compagna, arrestato un uomo di 52 anni - Un uomo di 52 anni è stato arrestato e portato in carcere a Parma per stalking e lesioni personali nei confronti della compagna, di 29 anni . I carabinieri di ...gazzettadelsud

Notte di botte per una 29enne in un hotel in città. Ma non era la prima volta: arrestato il compagno 52enne - L’ennesimo episodio di violenza, l’ennesimo fatto che, grazie ad una segnalazione tempestiva al 112 , non si è trasformato in qualcosa di più grave. Nella scorsa nottata i carabinieri hanno arrestato ...gazzettadiparma