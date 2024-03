Parigi-Roubaix 2024 | quando si svolge | chi parteciperà | italiani in gara

(Di domenica 31 marzo 2024) Laandrà in scena domenica 7 aprile. La terza Classica Monumento della stagione ciclistica segue Milano-Sanremo e Giro delle Fiandre. Il mitico Inferno del Nord è pronto a regalare spettacolo in uno scenario da lupi sui leggendari tratti in pavé nel nord della Francia, dove si è scritta la storia nell’ultimo secolo e dove i più grandi talenti del panorama a due ruote si fronteggeranno a viso aperto per la vittoria nell’iconico Velodromo. Il grande favorito della vigilia sarà l’olandese Mathieu van der Poel, capace di trionfare l’anno scorso e reduce dal sigillo al Giro delle Fiandre. Il Campione del Mondo, incon la casacca della Alpecin-Deceuninck, sembra avere una marcia in più rispetto alla concorrenza. Tra i suoi compagni di squadra spicca il belga Jasper Philipsen. L’Italia potrà fare sicuraramente affidamento ...

Cambio di programma per quanto riguarda Elisa Longo Borghini : la piemontese della Lidl-Trek non sarà al via della Parigi-Roubaix il prossimo 6 aprile. La campionessa italiana ha deciso infatti di ... (oasport)

