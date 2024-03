Rozzano (Milano) - I volontari di Crazy Cats salvano due cuccioli di pastore australiano . Altri tre non ce l'hanno fatta. La mamma al seguito di un gregge che pascolava nel sud Milano li ha ... (ilgiorno)

Parco Agricolo Sud Milano. Nasce la Comunità del Cibo - Buccinasco partecipa al progetto delle filiere locali per un’alimentazione sana e per valorizzare il territorio, l’agricoltura biologica e le buone pratiche.ilgiorno

Parco Adda Nord. Sulle tracce di Leonardo - L’itinerario firmato Parco Adda Nord ripercorre le orme del pittore e dell’ingegnere lungo la pista ciclopedonale fra Cornate e Robbiate seguendo il corso del Naviglio di Paderno, il canale ...ilgiorno

Simboli del boom petrolifero. Addio alle torri dell’ex Sarom. Faranno posto al Parco solare - Da settant’anni fanno parte del patrimonio visivo, sociale e storico dei ravennati: non per niente Michelangelo Antonioni nel 1964 scelse lo sfondo di quelle due Torri Hamon per il raffreddamento dell ...msn