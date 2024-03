Papa | Fermare venti guerra sull' Europa

(Di domenica 31 marzo 2024) 12.42 "Non permettiamo che le ostilità in atto continuino ad avere gravi ripercussionia popolazione civile e soprattutto sui bambini", ha dettoFrancesco nel messaggio Urbi et Orbi. "Laè sempre un'assurdità e una sconfitta! Non lasciamo chedisempre più forti spirinoe sul Mediterraneo. Non si ceda alla logica delle armi e del riarmo",ha continuato.Le speranze dell'umanità sono chiuse da "massi pesanti",ha spiegato,"i massi delle guerre,delle crisi umanitarie,dei diritti umani violati".

"Non permettiamo che le ostilità in atto continuino ad avere gravi ripercussioni sulla popolazione civile, ormai stremata, e soprattutto sui bambini. Quanta sofferenza vediamo negli occhi dei ...

