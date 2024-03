Papa Francesco | Scambio dei prigionieri in Ucraina e tregua a Gaza

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 31 marzo 2024)ha presieduto la Messa della Domenica di Pasqua, scacciando le preoccupazioni per le sue condizioni di salute e guidando circa 30.000 persone presenti in Piazza San Pietro in una delle liturgie più importanti dell'anno. Nella sua omelia il Pontefice ha rivolto un appello per la pace sia per la guerra tra Kiev e Mosca e quella a: "Mentre invito al rispetto dei principi del diritto internazionale, auspico unogenerale di tutti itra Russia e: tutti per tutti! Inoltre, faccio nuovamente appello a che sia garantita la possibilità di accesso agli aiuti umanitari a, esortando nuovamente a un pronto rilascio degli ostaggi rapiti il 7 ottobre scorso e a un immediato cessate il fuoco nella Striscia".