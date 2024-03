Papa Francesco | “Ratzinger nel 2005 era il mio candidato | bloccai la manovra per bruciarlo”

Papa Francesco, veglia con un filo di voce: la difficile Pasqua di Bergoglio. «No ai muri dell'indifferenza e dell'egoismo» - Gli occhi di seimila persone sono restati incollati su Papa Francesco quando ieri sera è arrivato in basilica sulla carrozzina spinta come sempre dal suo aiutante personale. Sandro ...ilmessaggero

Il Papa affaticato è atteso alla Messa Pasquale. Poi la benedizione Urbi et Orbi - La voce è solo a tratti roca e affaticata, ma Papa Francesco non ha mancato l'appuntamento con la celebrazione piu' importante dell'anno liturgico, la veglia pasquale che ieri sera ha radunato a San ...tg.la7

Papa Francesco celebra la messa di Pasqua in piazza San Pietro, a mezzogiorno l’urbi et orbi - Il Papa, che si muove sempre più di frequente in sedia a rotelle, ha infatti sofferto, da fine febbraio, di una bronchite che si è trascinata per un paio di settimane. Francesco ha poi recuperato le ...repubblica