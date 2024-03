Papa Francesco | Pensiero va a vittime delle guerre

(Di domenica 31 marzo 2024) (Agenzia Vista) Roma, 31 marzo 2024 "Il miova alledei tanti conflitti che sono in atto nel mondo", le parole dinel corso della benedizione Urbi et Orbi. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Messaggio del Santo Padre e Benedizione “Urbi et Orbi”: rilasciare gli ostaggi e immediato cessate il fuoco a Gaza. Fermare tutti i venti di guerra, ogni vita va amata e tutelata. (ilsole24ore)

La voce è debole ma il messaggio è potente. «Non lasciamo che venti di guerra sempre piu? forti spirino sull?Europa e sul Mediterraneo. Non si ceda alla logica delle armi e... (ilmattino)

Pasqua bifronte. Kirill invoca la guerra santa, Francesco la pace assoluta - Dall’altro, c’è Papa Francesco che, nel messaggio pasquale prima della benedizione Urbi et Orbi, lancia la sua preghiera a “Cristo Risorto”, affinché “apra una via di pace per le martoriate ...huffingtonpost

Il Papa in Piazza San Pietro per la messa di Pasqua - Papa Francesco è arrivato in Piazza San Pietro dove stamane, sul sagrato della Basilica vaticana, presiede la solenne messa della Domenica di Pasqua. (ANSA) ...ansa

Pasqua, Messaggio Urbi et orbi: Papa Francesco ci ricorda lo sconvolgente segreto della vera pace - Luce nel buio feroce delle guerre e speranza che abbatte ogni egoismo sono i temi ricorsi nelle riflessioni pasquali di Papa Francesco. Dalla Veglia di sabato alla Messa di oggi fino al Messaggio Urbi ...lalucedimaria