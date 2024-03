Papa Francesco | No ai venti di guerra | la pace non si costruisce con le armi

(Di domenica 31 marzo 2024) No ai "di" che sempre più forti "spirano sull'Europa" e sul "Mediterraneo". Lacome unica "nuova via" da percorrere. La Pasqua di- macchiata di sangue dalle notizie che arrivano da Medioriente e Ucraina - è ancora una volta una supplica ai leader mondiali e ai popoli di scegliere la "vita in mezzo alla morte", la "riconciliazione in mezzo all'odio", la "fraternità in mezzo all'inimicizia". "Non si ceda alla logica dellee del riarmo", afferma Bergoglio dalla loggia centrale della Basilica di San Pietro, rivolgendosi alle migliaia di fedeli presenti in piazza e a quelli collegati via radio, tv, Internet. "Lanon simai con le, ma tendendo le mani e aprendo i cuori", il ...

