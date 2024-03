Papa Francesco | «Fermare i venti di guerra | ci sia scambio di tutti i prigionieri Tregua per Gaza»

(Di domenica 31 marzo 2024)è arrivato in sedia a rotelle in piazza San Pietro e ha preso posto sulla poltrona nel sagrato della Basilica di San Pietro dove presiede la messa di Pasqua alla quale...

Il programma , gli orari e le informazioni sulla Messa di Pasqua oggi in tv nella giornata di domenica 31 marzo . La Santa Messa della domenica è in questo weekend quella di Pasqua , una delle ... (sportface)

Roma, 31 marzo 2024 - Papa Francesco rivela che Joseph Ratzinger era il suo candidato nel Conclave, nel 2005 . “Mi usarono” per cercare di fare in modo che Ratzinger non fosse eletto Papa . Così il ... (quotidiano)

Il messaggio di Pasqua di Papa Francesco durante la benedizione urbi et orbi. «Non lasciamo che venti di guerra sempre più forti spirino sull’Europa e sul Mediterraneo» (corriere)

"Cercarono di usarmi contro Ratzinger", gli spifferi di Francesco sul Conclave - Nel Conclave del 2005 «mi usarono» per cercare di fare in modo che Joseph Ratzinger non fosse eletto Papa. Lo dice Papa Francesco nel libro-intervista El sucesor (Il successore), sui suoi ricordi di B ...lospiffero

Il Papa, giro in 'Papamobile' in piazza al termine messa - Al termine della messa della Domenica di Pasqua sul sagrato vaticano, Papa Francesco è salito sulla 'Papamobile' aperta e ha fatto il giro tra i vari settori di Piazza San Pietro per salutare e benedi ...ansa

Appello di Pasqua di Papa Francesco: “Uno scambio di tutti i prigionieri tra Russia e Ucraina” - Il Papa ha fatto appello ad uno “scambio generale di tutti i prigionieri tra Russia e Ucraina” (“Tutti per tutti!”) in occasione della benedizione urbi et orbi di Pasqua. Francesco è tornato a ...repubblica