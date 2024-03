Papa Francesco alla messa di Pasqua | “La pace non si costruisce con le armi”

(Di domenica 31 marzo 2024): "Non lasciamo che venti di guerra sempre più forti spirino sull'Europa e sul Mediterraneo. Non si cedalogica delle armi e del riarmo. Lanon simai con le armi, ma tendendo le mani e aprendo i cuori''.

Benedizione urbi et orbi, Bergoglio torna a chiedere la liberazione degli ostaggi israeliani e il cessate il fuoco a Gaza: “Popolazione civile stremata, i bambini ci guardano e domandano: perché ... (repubblica)

La voce è debole ma il messaggio è potente. «Non lasciamo che venti di guerra sempre piu? forti spirino sull?Europa e sul Mediterraneo. Non si ceda alla logica delle armi e... (ilmessaggero)

Papa Francesco è arrivato in sedia a rotelle in piazza San Pietro e ha preso posto sulla poltrona nel sagrato della Basilica di San Pietro dove presiede la messa di Pasqua alla quale... (leggo)

Papa: solo il Risorto rimuove i macigni della guerra e dell'ingiustizia - Nel messaggio urbi et orbi di Pasqua Francesco invoca uno scambio totale di prigionieri tra Russia e Ucraina, insieme al cessate il fuoco e alla liberazione degli ostaggi a Gaza.asianews

IL Papa E CENTO ANNI DI RAI - La RAI festeggia un secolo di storia. Udienza speciale di Papa Francesco che ricorda il servizio pubblico svolto in questi anni di profondi cambiamenti ...rai

Il Papa, giro in 'Papamobile' in piazza al termine messa - Al termine della messa della Domenica di Pasqua sul sagrato vaticano, Papa Francesco è salito sulla 'Papamobile' aperta e ha fatto il giro tra i vari settori di Piazza San Pietro per salutare e ...ansa