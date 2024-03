Panico in una chiesa nel Torinese nella notte di Pasqua a causa di una fuga di gas | quaranta persone in ospedale

(Di domenica 31 marzo 2024)sono finite inper una intossicazione da monossido di carbonio che si è verificatatarda serata di ieri a Pont Canavese (Torino)parrocchiale di San Costanzo durante la funzione religiosa. Dieci, tra cui un bimbo di otto anni, sono state costrette al trattamento in camera iperbarica. Nessuna è in gravi condizioni. Secondo gli accertamenti dei vigili del...

