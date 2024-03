Panico in chiesa | fuga di gas | 40 finiscono in ospedale

(Di domenica 31 marzo 2024) Momenti diquelli che si sono verificati inquando c’è stata una improvvisadi gas: in 40 sono stati ricoverati inPoteva essere una vera e propria strage. Fortunatamente non è andata così, ma ci è mancato davvero poco. Il tutto si è verificato nella serata di ieri, sabato Santo, a Pont Canavese (provincia di Torino). Ci troviamo nelladella città, quella di “San Costanzo“, in cui sono stati vissuti attimi didurante la Veglia pasquale. La funzione religiosa si è trasformata in paura. Secondo quanto riportato da alcune fonti e media locali pare che una quarantina di persona abbiano accusato forti malori. Vigili del fuoco (Ansa Foto) Cityrumors.itIl tutto mentre stavano assistendo al rito all’interno del luogo sacro. Per loro è stato necessario ...

