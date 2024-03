Panatta sicuro | “Sinner è il migliore di tutti Djokovic e Medvedev hanno un complesso”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 31 marzo 2024) Il giorno della grande Finale a Miami. Janniksfiderà Grigor Dimitrov e la partita si presenta molto interessante. L’altoatesino ha dato seguito alla sua serie eccezionale di vittorie (21ma in 22 match disputati nel 2024), battendo il russo Daniilnella semifinale e prendendosi una rivincita nei confronti del moscovita, che lo aveva sconfitto nell’atto conclusivo in Florida nel 2023. Una prestazione di grande solidità e consistenza del nostro portacolori, visto lo score di 6-1 6-2 in 71? di gioco. Sul cammino di Jannik, però, ci sarà un giocatore che sta esprimendo un tennis sublime e in grande fiducia. Dimitrov, in passato n.3 del mondo e vincitore delle ATP Finals nel 2017, probabilmente sta mettendo in mostra qualcosa che mai si era notato in passato da parte sua con tale continuità. A doverne prendere atto sono stati soprattutto i ...