“Pamela Prati non fu truffata” | gip archivia la denuncia per il caso Mark Caltagirone

(Di domenica 31 marzo 2024)non fu. Lapresentata dalla showgirl nel 2019 contro le sue due ex agenti, Eliana Michelazzo ePerricciolo, per la nota vicenda del finto matrimonio con l’inesistente, è stata definitivamenteta. Come riporta Fanpage, secondo la gip Valeria Tomassini,appunto non fu indotta a credere all’esistenza del corteggiatore, in realtà mai esistito, ma anzi, secondo la gip si trattò di “un espediente utilizzato, con il consenso della stessa vittima, a scopi autopromozionali”. Unquindi, si legge, che avrebbe garantito ”un indubbio vantaggio per la vittima e per le reti televisive che alla stessa hanno dedicato spazio d’intrattenimento”. La vicenda inizia ...