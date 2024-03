Pamela Prati fine al Caso ‘Mark Caltagirone’ | per Gip fu ‘Espediente per Scopi Auto-Promozionali’

(Di domenica 31 marzo 2024) Articolo originale scritto da MisterMovie.it - www.mistermovie.it Mister Movie La lunga vicenda legata alla denuncia dinei confronti diPerricciolo ed Eliana Michelazzo, risalente al 2019, ha finalmente trovato una conclusione definitiva. Dopo due anni dalla richiesta di archiviazione da parte del pm, e tre anni dopo l’opposizione dei legali della showgirl, la gip delle indagini preliminari ha deciso di archiviare nuovamente il, ponendo cosìalla questione nota come. Archiviata Definitivamente la Denuncia di: La ParolaalSecondo le motivazioni dell’ordinanza emessa ...

Pubblicato il 30 Marzo, 2024 (Adnkronos) – Il gip di Roma ha Archiviato l’indagine nata dalla denuncia presentata da Pamela Prati nel 2019 a carico delle sue due ex agenti Eliana Michelazzo e ... (dayitalianews)

Non ci fu nessuna truffa ai danni di Pamela Prati nel finto matrimonio con Mark Caltagirone . Lo ha stabilito la giudice per le indagini preliminari Valeria Tomassini, che ha archiviato la denuncia ... (open.online)

Pamela Prati, la fine del caso Mark Caltagirone: il giudice ha deciso - Fine del caso Pamela Prati-Mark Caltagirone. Il tribunale si pronunciato definitivamente sulla vicenda iniziata anni fa.donnaglamour

Vasco Rossi a pezzi, Mazzata Prati, crac Ambra…: news e gossip - Le news più importanti della settimana: il grave lutto di Vasco Rossi, l'operazione di Eleonora Giorgi e tanto altro ...gossipetv

Mark Caltagirone, gip: “Pamela Prati non fu truffata” - Pamela Prati non fu truffata riguardo al finto matrimonio con Mark Caltagirone. Ne è convinta la giudice per le indagini preliminari di Roma, Valeria Tomassini, che ha archiviato la denuncia presentat ...ilfattoquotidiano