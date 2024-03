Pagelle Giro delle Fiandre 2024 | Mathieu van der Poel perfetto | eccezionale Mozzato Bene Bettiol

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 31 marzo 2024)van der, voto 10: era il favorito, di gran lunga, della vigilia. Portava il peso sulle spalle della maglia iridata, ma è come se non l’avesse sentito. Praticamente, ha corso da dominatore, non ha sbagliato nulla. Ha seguito i rivali quando doveva farlo, ha atteso nei momenti giusti e poi si è scatenato sul Koppenberg, facendo vedere un mix tra le sue doti da crossista e la sua potenza devastante. Terza vittoria, entra nella storia: può riscrivere ogni record di questa corsa. Luca, voto 9: chi l’avrebbe mai detto? L’Italia torna sul podio a cinque anni di distanza dall’affermazione die lo fa con il classe 1998 dell’Arkéa – B&B Hotels che disputa ...