Pagelle Fiorentina-Milan | i voti di Tuttosport | Maignan alza le barriere

Ha creduto troppo in se stesso, Italiano . Sono state letali, per la Fiorentina , le scelta dell'allenatore, soprattutto in difesa e a metà campo. Dodò, opposto a Leao , è stato lo specchio di una ... (firenzepost)

Pagelle Fiorentina-Milan : tutti ai piedi di Rafael LEAOnardo Da Vinci che disegna calcio all’Artemio Franchi. Pioli sempre più secondo MAIGNAN 8 Con Mike il Gallo non canta mai e nemmeno Mandragora ... (dailymilan)

Super Leao, Pioli vince la quarta di fila stendendo la Fiorentina - Il Milan conquista tre punti preziosi e consolida il secondo posto in classifica battendo la Fiorentina, al Franchi, per 2-1. Dopo i gol di Loftus-Cheek e Duncan, decide la gara Leao, autore pure di… ...informazione

Per il Torino dopo la vittoria sul Monza i clean sheet salgono a 15 - E’ soprattutto nelle gare casalinghe che il Torino non permette agli avversari di segnare ed è già successo 10 volte come sanno bene Cagliari, Genoa, Verona, Atalanta, Empoli, Napoli nel girone ...torinogranata

Toro in Europa Il cuore dice: credici! La ragione: è dura. E la classifica lascia qualche speranza - La classifica in questo momento è: Inter* 76, Milan 65, Juventus 59, Bologna* 54, Roma* 51, Atalanta* 50, Lazio 46, Napoli 45, Torino 44, Fiorentina* 43, Monza 42 (*una partita in meno). Domani si ...torinogranata