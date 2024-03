Pagelle Fiorentina-Milan | i voti di Gazzetta | Maignan esagerato Leao …

Le Pagelle di Fiorentina-Milan 1-2 con i voti ai protagonisti e il tabellino del match valido per la trentesima giornata di Serie A 2023 / 2024 . Al Franchi si ricorda Joe Barone, poi è tempo di ... (sportface)

Ha creduto troppo in se stesso, Italiano . Sono state letali, per la Fiorentina , le scelta dell'allenatore, soprattutto in difesa e a metà campo. Dodò, opposto a Leao , è stato lo specchio di una ... (firenzepost)

Napoli-Atalanta 0-3, le Pagelle: distruzione di massa, Calzona sbaglia! Zielinski ci prova, Meret salva dal disastro - Meret 7,5 - Doppia uscita strepitosa al 32’ salvando il Napoli. Si ripete nella ripresa, salvando il Napoli da una vera imbarcata. Di Lorenzo 5 - Non spinge come al solito e non riesce a ...tuttonapoli

BARONE, Serata speciale al Franchi. Il seggiolino vuoto - C'è stata una partita parallela a Fiorentina e Milan che sono scese in campo per la 30esima giornata di Serie A al Franchi, quella in cui Firenze ha regalato il suo tributo al ...firenzeviola

Toro in Europa Il cuore dice: credici! La ragione: è dura. E la classifica lascia qualche speranza - La classifica in questo momento è: Inter* 76, Milan 65, Juventus 59, Bologna* 54, Roma* 51, Atalanta* 50, Lazio 46, Napoli 45, Torino 44, Fiorentina* 43, Monza 42 (*una partita in meno). Domani si ...torinogranata