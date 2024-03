Padova | l’irruzione dell’attivista di Ultima Generazione alla messa di Pasqua | «Non c’è nulla da festeggiare» – Il video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 31 marzo 2024) Anche gli attivisti dihanno partecipato oggi ai riti di. Non per celebrare la festività cristiana, ma per manifestare ancora una volta per la crisi climatica in corso. Questa mattina, durante lalechiesa Madonna Incoronata di, un’attivista di 17 anni si è diretta verso l’altare e ha iniziato a srotolare uno striscione di protesta, tentando di prendere parola. Nell’immediato è stata raggiunta prima da una suora della chiesa, poi da un gruppo di poliziotti che l’hanno trascinata di peso fuori dstruttura. «Proprio in questi giorni, c’è l’allerta meteo in Veneto. I bacini idrogeologici sono a rischio a causa delle piogge e dei violenti temporali annunciati tra domenica e lunedì. Questa mattina, ...