Osteria del Biliardo – Milano

(Di domenica 31 marzo 2024)delVia Enrico Cialdini, 107 – 20154Tel. 02/36756256 Sito Internet: www.del.com Tipologia: tradizionale Prezzi: antipasti 6/9€, primi 9/10€, secondi 13/14€, dolci 4/5€ Chiusura: Domenica e Lunedì OFFERTA In zona Affori c’è questadall’aspetto frugale, spartano, ma con una cucina tradizionale ben eseguita, realizzata con materie prime di qualità e soprattutto stagionali. Bypassando gli antipasti, per lo più composti da affettati, giardiniera fatta in casa e acciughe servite con crostini e burro, abbiamo deciso di iniziare direttamente con un primo, optando per le linguine con ragù di polpo e pecorino che si sono rivelate una combinazione perfetta e, soprattutto, ben bilanciata. Il polpo era tenero e la dolcezza del sugo di ...