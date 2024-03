Oroscopo dal 31 marzo al 6 aprile 2024

Leggi tutta la notizia su velvetgossip

(Di domenica 31 marzo 2024) Care lettrici e cari lettori di Velvet Gossip, eccoci ritrovati con un nuovo appuntamento con l’. Scopriamo cosa prevedono le stelle dello zodiaco per la settimana che va dal 31al 6. Buona Pasqua lettori di Velvet Gossip! Che sia nel vostro piccolo, un periodo di rinascita. E se le stelle riescono a cogliere qualche previsione grazie ai così tanto dinamici giochi astrali, eccoci quindi pronti con l’della settimana.settimanale – velvetgossipdella settimana Ariete, via via che passano le settimane vi sentirete meglio e intorno a voi ci sarà più leggerezza. La cornice che presto si completerà verrà costruita passo dopo passo. Giorno dopo giorno. E se avrete la sensazione che sia ancora molto lontano questo giorno, le stelle vi rassicurano ...