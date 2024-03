Oroscopo Capricorno di Paolo Fox | le previsioni di oggi 31 marzo 2024

(Di domenica 31 marzo 2024) Cari Capricorni, come rappresentanti di un segno governato da Saturno, portate con voi una natura resiliente e determinata. Ilè noto per la sua ambizione e per la sua capacità di lavorare con disciplina verso obiettivi ben definiti. In mezzo agli alti e bassi della vita, mantenete sempre quella vostra calma interiore e quell’abilità di vedere oltre gli ostacoli immediati. Siete le montagne dello zodiaco, solidi e inamovibili, sempre pronti a scalare le vette più alte con pazienza e tenacia. La vostra natura pratica e realistica vi permette di mantenere i piedi per terra anche quando il mondo intorno a voi sembra perdere la bussola. Non siete estranei al duro lavoro e spesso fate un passo indietro per osservare e pianificare prima di agire, garantendo che ogni mossa sia calcolata e ben ponderata. Tuttavia, sotto questa corazza di forza e determinazione, si ...

L'Oroscopo di Pasqua di Paolo Fox. Le previsioni segno per segno - Sagittario: Avrete le stelle protette fino a maggio e dopo l’estate il consiglio dell’esperto è quello di non fare mai il passo più lungo della gamba. Meglio non lasciare il certo per l’incerto.arezzonotizie

Oroscopo di oggi, domenica 31 marzo 2024Oroscopo di oggi - L'amore torna protagonista dopo mesi passati in solitudine. La configurazione celeste vi costringe in questa giornata in ufficio a navigare a vista. Non arretrate la vostra marcia, ma modulate meglio ...alfemminile

L'Oroscopo di aprile 2024, i segni più fortunati e i meno fortunati - Volete sapere come andrà questo febbraio Eccoci qui come sempre con l'Oroscopo del mese. Aprile è il vostro mese: dateci dentro. Ma evitate di infilarvi troppo in profondità nelle cose, non siete mic ...gqitalia