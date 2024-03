Oroscopo Cancro di Paolo Fox | le previsioni di oggi 31 marzo 2024

(Di domenica 31 marzo 2024) Caro, segno d’acqua dominato dalla luna, sei l’incarnazione delle emozioni profonde, della sensibilità e dell’empatia. Come le mutevoli fasi della luna, anche tu attraversi momenti di riflessione e rinnovamento. La tua casa, la famiglia e le persone care rappresentano il tuo rifugio sicuro e, spesso, sei propenso a mettere le loro esigenze davanti alle tue, testimoniando il tuo naturale spirito di protezione e cura. In te risiede una forza incredibile, spesso nascosta sotto uno strato di riservatezza. Tendi a costruire un guscio intorno a te stesso, proprio come il granchio, il tuo simbolo zodiacale. Questo guscio ti aiuta a proteggerti da potenziali ferite emotive, ma quando ti senti al sicuro e amato, sei capace di mostrare una generosità e una lealtà senza pari. Sei dotato di una memoria fenomenale, in grado di ricordare dettagli e momenti del passato come ...

L'Oroscopo di Pasqua di Paolo Fox. Le previsioni segno per segno - Sagittario: Avrete le stelle protette fino a maggio e dopo l’estate il consiglio dell’esperto è quello di non fare mai il passo più lungo della gamba. Meglio non lasciare il certo per l’incerto.arezzonotizie

Oroscopo di oggi, domenica 31 marzo 2024Oroscopo di oggi - L'amore torna protagonista dopo mesi passati in solitudine. La configurazione celeste vi costringe in questa giornata in ufficio a navigare a vista. Non arretrate la vostra marcia, ma modulate meglio ...alfemminile

L'Oroscopo di aprile 2024, i segni più fortunati e i meno fortunati - Volete sapere come andrà questo febbraio Eccoci qui come sempre con l'Oroscopo del mese. Aprile è il vostro mese: dateci dentro. Ma evitate di infilarvi troppo in profondità nelle cose, non siete mic ...gqitalia