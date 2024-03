Ordine d’arrivo Giro delle Fiandre 2024 | van der Poel firma il tris | Mozzato sul podio! Bettiol coriaceo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 31 marzo 2024) Mathieu van derha vinto il, seconda Classica Monumento della stagione ciclistica. Il fuoriclasse olandese ha attaccato di forza sull’Oude Kwaremont quando mancavano 55 chilometri al traguardo, ha fatto selezione e poi ha piazzato la rasoiata risolutiva sul Koppenberg quando restavano da percorrere 45 chilometri e ha rapidamente fatto il vuoto. L’alfiere della Alpecin Deceuninck ha guadagnato rapidamente un ampio margine sui più immediati inseguitori e ha trionfato con un minuto di vantaggio nei confronti del drappello dei più immediati inseguitori. Mathieu van derha conquistato la mitica Ronde per la terza volta in carriera dopo i sigilli del 2020 e del 2022, diventando così il settimo atleta capace di imporsi per tre volte su queste strade. Il ...