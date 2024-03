Oltre Don Zauker | Un fumetto di lotta e conflitti

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 31 marzo 2024) In principio era Don, il prete esorcista bestemmiatore e violento che aveva debuttato sul Vernacoliere per poi decollare in forma di albo, ora Emiliano Pagani – sceneggiatore di tutte le storie, con Daniele Caluri disegnatore – sorprende con un “romanzo a fumetti“ tutto sociale e politico, fra lotte operaie, tensioni “razziali“ epersonali, generazionali e anche fra intellettuali e popolo. Un graphic novel intenso, per nulla retorico e men che meno consolatorio. Nemici del popolo (disegni di Vincenzo Bizzarri, Tunué editore, in uscita martedì in Italia e il 2 maggio in Francia) è una storia anche autobiografica, perché Pagani ha passato sedici anni alla catena di montaggio in una grande fabbrica, la Trw di Livorno. Una fabbrica che a un certo punto chiuse e licenziò i 400 e più operai. Pagani, quanto c’è di personale in questa nuova ...