Oklahoma | ancora paura sul fiume | una chiatta impatta contro il ponte | traffico interrotto per un’ora – Il video

(Di domenica 31 marzo 2024) Sono passati appena cinque giorni dall’incidente di Baltimora, dove una nave mercantile in balia di una avaria ha centrato un pilone del Francis Scott Key Bridge, ilche attraversa ilPatapsco, facendolo crollare, e insi è verificato un episodio simile. Qui, sulArkansas, unasi è scontratauno dei piloni delche lo attraversa a sud della cittadina di Sallisaw, all’imbocco del bacino idrico di Robert S. Kerr. Le autorità hanno immediatamente chiuso la circolazione sull’autostrada 59, che attraversa gli Stati Uniti da Nord a Sud, dal Minnesota al Texas. La struttura è stata ispezionata per circae gli ingegneri non hanno rilevato danni gravi, per cui il tratto è stato riaperto nel pomeriggio. Le ...

Usa, chiatta si schianta contro un ponte: paura in Oklahoma - Negli Usa una chiatta si è schiantata contro un ponte in Oklahoma. Secondo le autorità locali, l'incidente non ha causato vittime e il traffico è stato prima bloccato e poi riaperto dopo i controlli ...tgcom24.mediaset

