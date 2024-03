Oggi ripartono i negoziati indiretti al Cairo fra Israele e Hamas | la situazione

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 31 marzo 2024) Riprendonoali difficilitra, mediati da Usa, Egitto e Qatar, nel tentativo di raggiungere una nuova tregua nella Striscia che porti anche al rilascio dei circa 130 ostaggi a Gaza, secondo quanto annunciato ieri sera dalla Tv egiziana Al-Qahera News Nel frattempo, però, la Striscia di Gaza continua ad essere bombardata in modo incessante. E l’azione militare disembra allargarsi ulteriormente: un raid lanciato da Tel Aviv ha colpito l’area della città di Aleppo, in Siria. Secondo quanto indicato dall’Osservatorio siriano per i diritti umani, che ha sede in Gran Bretagna, gli attacchi avrebbero colpito alcuni depositi di armi del gruppo libanese Hezbollah.i ...