Nuovi guai per Vannacci | nel nuovo libro svela segreti dell’esercito

(Di domenica 31 marzo 2024) Il Generale Robertotorna a far parlare di sé, ma questa volta potrebbe essere nei. Il suo ultimo, “Il coraggio vince“, si rivela una miniera di dettagli sulle delicate missioni militari svolte dall’autore, ma a quanto pare,ha omesso un passaggio cruciale: chiedere l’autorizzazione all’esercito prima di pubblicare. Questa omissione lo espone ora al rischio di una nuova indagine da parte della procura militare, come riportato da La Repubblica. Nella sua autobiografia,narra con precisione episodi delle sue missioni in luoghi di tensione globale quali Mogadiscio, l’ex Jugoslavia, Baghdad e Mosca. Dettagli vividi di soldati legati, incappucciati e sottoposti a simulazioni di annegamento emergono dalle pagine del, ritraendo un’immagine di ...

Villa Alberoni , si indaga per riciclaggio : nuovi guai per Daniela Santanché e non solo La Procura della Repubblica di Milano ha dato il suo definitivo “via libera” alla Guardia di Finanza per quanto ... (notizie)

Sindaco nei guai per un prestito non restituito, Diego Parisotto sollevato dall’incarico di amministratore di sostegno - CASTELLO DI GODEGO (TREVISO) – Non sono ancora finiti i guai per il sindaco di Castello di Godego Diego Parisotto, denunciato da un residente per non avere restituito 2.300 euro ...ilgazzettino

Mainelli “Dopo la Brexit Nuovi legami con l’Italia Ripartiamo da fintech e IA” - Primo viaggio in Italia per un Lord Mayor della City dal 2014, Dal 7 al 12 aprile: “Il vostro Paese ha enormi potenzialità: Milano, ...repubblica

Film da vedere in TV e streaming (weekend 30 e 31 marzo): guai per Ficarra e Picone, Clooney si dà allo sport - Il meglio dei film disponibili questo weekend in TV, e le nuove uscite sulle piattaforme di stream. Trova la pellicola perfetta da vedere questo fine settimana ...libero