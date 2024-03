Novità di mercato? Hommes al Bigi ad allenarsi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 31 marzo 2024) La Pallacanestro Reggiana e Daultonpromessi sposi? Se è vero che due indizi fanno una prova, verrebbe da dire di sì. L’ala ex Baskonia era già stato avvistato al Palail 3 febbraio durante il match con Venezia, ma ieri è arrivata quella che potrebbe essere letta come una conferma. L’americano – attualmente a Bologna dove ha appena concluso l’ultima fase della riabilitazione – ieri mattina ha chiesto e ottenuto di potersi allenare in via Guasco con un personal trainer. Una lunga sessione di tiro e fondamentali che non è passata inosservata e che potrebbe essere il preludio a nuovi scenari in casa Unahotels. Classe ’96 (204 cm per 100 kg) con un tiro da fuori mortifero rappresenterebbe il rinforzo perfetto in ottica playoff. Reggio in quel caso potrebbe poi fare turnover o decidere di salutare Atkins. f.p.