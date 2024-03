Non sopporta la malattia della moglie e la uccide Poi si spara e…

(Di domenica 31 marzo 2024) Nella tranquilla contrada Macina a Corridonia, la comunità è stata scossa da un evento tragico che si è consumato alle prime luci dell’alba. Bruno Cartechini, un uomo di 86 anni, ha ucciso laPalma Romagnoli,stessa età, con un colpo di fucile da caccia, per poi tentare di togliersi la vita. Il fallito tentativo di suicidio ha lasciato l’uomo in gravissime condizioni, attualmente ricoverato presso l’ospedale di Torrette. I vicini esprimono profondo sgomento e incredulità di fronte a quanto accaduto: «Siamo sconvolti, si amavano tantissimo. Lui nonva di vederla soffrire». Il gesto estremo di Cartechini arriva dopo mesi di sofferenza per la, affetta da unaneurologica degenerativa. Il dramma si è svolto questa mattina alle 6.40, in una casa familiare situata ...

Corridonia - «Siamo sconvolti , si amavano tantissimo. Lui non sopportava di vederla soffrire» . I vicini sono sotto choc dopo la Tragedia che si è consumata questa mattina in via... (corriereadriatico)

«Siamo sconvolti , si amavano tantissimo. Lui non sopportava di vederla soffrire» . I vicini sono sotto choc dopo la tragedia che si è consumata questa mattina in contrada Macina, a... (leggo)

«Siamo sconvolti , si amavano tantissimo. Lui non sopportava di vederla soffrire» . I vicini sono sotto choc dopo la tragedia che si è consumata questa mattina in contrada Macina, a... (leggo)

Re Carlo riappare per la messa di Pasqua: "Sta sopportando bene". Assente Kate - Re Carlo e la Regina Camilla sono arrivati alla Cappella di San Giorgio al Castello di Windsor per la Messa di Pasqua. Assenti, invece, i principi ...iltempo

Un film di Patricia Riggen. Con Jennifer Garner, Martin Henderson, Queen Latifah, John Carroll Lynch - La prognosi è infausta e comunque i dolori di cui la bambina soffre sono difficili da sopportare. La famiglia è molto religiosa ma la madre, Christy, non sopporta la prova e si allontana dalla fede.mymovies

Guerra in Medio Oriente, Vasco Rossi: "Non mi schiero come a una partita di calcio" - "Alla distruzione di Israele mi ribello. Se mettessi il like a 'Palestina libera' mi amerebbero tutti, ma se avessi voluto piacere a tutti non avrei scritto C'è chi dice no".tg.la7