Non respiriamo un’aria di pace E’ inquinata da violenza e guerra Ma l’amore deve vincere la morte

(Di domenica 31 marzo 2024) di Giovanni Paolo Benotto* E’ una Pasqua "strana" quella di quest’anno: ci scambiamo il solito saluto augurale, ma in realtà l’aria chenon è quella dellainaugurata da Cristo risorto, bensìdal veleno dellae dellache allarga i suoi tentacoli diin aree sempre più vaste della terra. Che cosa significa dunque augurare buona Pasqua? Che cos’è la Pasqua per tanta gente che non fa più riferimento a Cristo morto e risorto? Non sta forse accadendo che la cultura imperante abbia già da tempo estromesso i contenuti della proposta cristiana dalla vita personale, familiare e sociale, pur non avendo avuto ancora il coraggio di depennare il Vangelo dal tesoro del patrimonio comune? In un contesto del genere, l’augurio di ...

