Non può funzionare | Beatrice Luzzi scarica Giuseppe Garibaldi a Verissimo

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 31 marzo 2024), l'attrice arrivata seconda al Grande fratello,, altro concorrente dell'ultima edizione del reality, nello studio di Silvia Toffanin asu Canale 5. Prima di parlare della sua vita privata, però, laha parlato del secondo posto rimediato al televoto contro Perla Vatiero, la vincitrice del programma: “Io ci tenevo a vincere per i miei figli. Io, per il mio secondo posto, non ho avuto nessun sentimento negativo, mi andava bene così, però mi sarebbe piaciuto vincere per loro. Mentro ero dietro alle quinte, in quel momento, io sentivo che non avrei vinto però, ripeto, va bene così. Se avessi trionfato, forse, questa esperienza avrebbe avuto più valore”. Sulla sua esperienza all'interno della casa di Cinecittà, ...