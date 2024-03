Niente più controlli alle frontiere con Romania e Bulgaria | ma solo in aeroporto | l’ingresso-beffa dei due Paesi nell’area Schengen

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 31 marzo 2024) Ci sono voluti diciassette anni di «purgatorio», ma l’attesa è finita: dalla mezzanotte di domenica 31 marzo ancheentrano a far parte dell’area, quella all’interno della quale si può viaggiare senza dover esibire il passaporto alla frontiera. Con tante scuse per il ritardo, considerato che i duedell’area ex Urss sono entrati a far parte dell’Unione europea il 1° gennaio del 2007. Abbattere leconè rimasto però per anni un tabù per moltidell’Europa occidentali, spaventati dal possibile afflusso fuori controllo di cittadini «indesiderati» – fossero migranti irregolari, sospetti delinquenti o semplicemente lavoratori a basso costo. Ci sono voluti così lunghi anni in più rispetto a ...