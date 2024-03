Nico Acampora | chi è il pizzaiolo che assume ragazzi autistici | “PizzAut il mio orgoglio”

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 31 marzo 2024)è il papà di un figlio autistico., ex educatore e responsabile di politiche giovanili, ha spesso constatato che il rispetto della dignità deicon autismo manca, in assoluto, ma anche e soprattutto quando si confrontano con il mondo del lavoro: opportunità pari a zero, scetticismo imperante, sfruttamento all’insegna di stage non pagati. Il lavoro è un potente veicolo di dignità ma ai giovani con neurodiversità viene spesso negato in virtù di pregiudizi e stigma. E così ha deciso di rimediare, lanciando il progettoche avvicina alla ristorazione giovani di età compresa, preferibilmente, tra i 20 e i 25 anni. L’ispirazione è venuta in famiglia, dalla sua esperienza diretta con il figlio autistico:ha pensato che fosse possibile replicare, ...