Netanyahu sottoposto a un intervento chirurgico | chi è il premier ad interim

(Di domenica 31 marzo 2024) Il primo ministro israeliano Benjaminverràquesta sera a unall'ernia che richiede l'anestesia. Lo ha annunciato l'ufficio distesso, spiegando che il suo vice, il ministro della Giustizia israeliano Yariv Levin, assumerà le funzioni diad. L'avverrà dopo la riunione del gabinetto di guerra di questa sera. L'ernia è stata scoperta aieri, dopo un controllo di routine. Nello scorso mese di luglio,era stato operato al cuore, dove gli è stato impiantato un pacemaker dopo un malore. Proprio per stasera è previsto a Gerusalemme l'inizio di una protesta di quattro giorni contro il governo, alla quale parteciperanno per la ...

Israele: Netanyahu operato in serata per un'ernia - Intervento di ernia per il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. Verrà operato in serata con anestesia totale. Lo ha comunicato l'ufficio dello stesso premier. L'ernia è stata scoperta durante ...tg.la7

Israele, opposizione cercasi - I successi elettorali come atto conclusivo di una battaglia culturale che la destra ha combattuto e vinto a fronte di una sinistra in rotta, omologata, incapace di proporre una visione alternativa. È ...globalist

Netanyahu sotto scacco degli ultraortodossi. Slitta ancora la legge sulla leva (per salvare il governo) - La coperta è corta, perché se accontenta gli haredim scontenta Gallant e Gantz, e viceversa. Con effetti nefasti sul governo. La partita del ministro della ...huffingtonpost