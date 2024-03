Netanyahu sarà operato per un’ernia | durante l’operazione interim al ministro della Giustizia

(Di domenica 31 marzo 2024) Il premier di Israele Benyaminstasera si sottoporrà ad un intervento chirurgico all’ernia. Lo ha reso noto l’ufficio del primo. L’intervento avverrà in anestesia generale e per questoilYariv Levin assumerà la carica di capo del governo ad. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Ostaggi e tregua a Gaza, "domenica ripresa colloqui Israele - Hamas al Cairo": Allo stesso tempo però Benjamin Netanyahu sembra intenzionato a mantenere aperti i canali ...a chiesto alla Corte Suprema israeliana di rinviare la scadenza e non è chiaro se la delegazione sarà ...

Israele colpirà altri obiettivi di Hezbollah in Libano e in Siria: All'inizio di venerdì, Netanyahu ha incaricato una squadra di negoziatori guidata dal capo del ... Hamas ha fatto sapere che non ci sarà un accordo sul rilascio degli ostaggi se non ci sarà un completo ...