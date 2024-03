Netanyahu sarà operato all’ernia | interim a ministro Giustizia

Il premier di Israele Benyamin Netanyahu stasera si sottoporrà ad un intervento chirurgico all’ernia. Lo ha reso noto l’ufficio del primo ministro . L’intervento avverrà in anestesia generale e per ... (ilfattoquotidiano)

Netanyahu sarà operato per un'ernia: durante l'operazione interim al ministro della Giustizia: Il premier di Israele Benyamin Netanyahu stasera si sottoporrà ad un intervento chirurgico all' ernia . Lo ha reso noto l'ufficio del primo ministro. L'intervento avverrà in anestesia generale e per questo durante l'operazione il ...

Intervento all'ernia per Benjamin Netanyahu, Yariv Levin capo del governo a interim: Benjamin Netanyahu si sottoporrà in serata a un intervento chirurgico per l'ernia, in anestesia generale. Ad assumere la carica di capo del governo ad interim durante l'operazione sarà il ministro della ...