Netanyahu | operazione d' urgenza | caos in Israele | chi prende il suo posto

(Di domenica 31 marzo 2024) Cambio d'ai vertici del governo israeliano: il premier Benjaminsi sottoporrà, entro questa sera, a un intervento chirurgico all'ernia. Lo ha reso noto il suo ufficio. Durante l', che avverrà in anestesia generale, sarà il ministro della Giustizia e vice del premier, Yariv Levin, ad assumere la carica di capo del governo ad interim. L'intervento all'ernia, scoperta dopo un controllo di routine, avverrà dopo la riunione del gabinetto di guerra di questa sera. Nello scorso mese di luglio,, 74 anni, era stato operato al cuore. In particolare, gli è stato impiantato un pacemaker dopo un malore. Intanto questa sera è prevista a Gerusalemme una dura protesta contro il governo, che andrà avanti per quattro giorni. Alla manifestazione parteciperanno per la prima volta anche le famiglie ...