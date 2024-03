Netanyahu operato d’ernia | le redini di Israele vanno al ministro Levin Bombe sull’ospedale Al-Aqsa a Gaza

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 31 marzo 2024) Tel Aviv, 31 marzo 2024 – Benjaminlascia temporaneamente lediper un problema di salute. Il premier israeliano stasera saràdi ernia. Lo ha reso noto il suo ufficio stampa. Sarà necessaria un’anestesia generale e nel frattempo ildella Giustizia Yarivassumerà la carica di capo del governo ad interim, carica che dovrebbe durare giusto il tempo dell’intervento. epa10504345 Israeli Prime Minister Benjamin(R) chairs the weekly cabinet meeting, flanked by Justice Minister Yariv(L), at the prime minister's office in Jerusalem, 05 March 2023. EPA/GIL COHEN-MAGEN / POOL L’ernia è stata diagnosticata durante un controllo di routine effettuato nella giornata di ieri. Nello scorso mese ...