NBA | i risultati della notte 31 marzo | Giannis trascina i Bucks ad Atlanta | vincono anche Celtics e Magic

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 31 marzo 2024) Nella serata di ieri e nellaitaliana si sono giocate tre partitestagione 2023-2024 di NBA . Il match più affascinante era sicuramente Pelicans-, con due delle squadre più lanciate verso i playoff a sfidarsi, ma importante-Milwaukee, con gli Hawks a caccia di punti play-in. Andiamo a scoprire come sono andate a finire le partite.in trasferta i Bostonche si impongono in casa dei New Orleans Pelicans per 92-104. Match dai due volti, con il primo tempo tutto di marca NOP, che toccanoil +11, mentre nella ripresa scappano via i Boston, guidati da Jayson Tatum e Kristaps Porzingis.che così scacciano i fantasmi del doppio ko contro ...