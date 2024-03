Nba | Boston rialza la testa Bogdanovic e Antetokounmpo danno spettacolo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 31 marzo 2024) Milano, 31 marzo 2024 -ladopo due sconfitte consecutive (non le era mai capitato in questa annata) e batte in trasferta per 104-92 New Orleans, ottenendo la 58esima vittoria stagionale. Dopo un primo tempo chiuso in vantaggio dalla formazione di casa, i Celtics concedono agli avversari la miseria di 11 punti nel terzo periodo, indirizzando in loro favore la sfida. Porzingis chiude in doppia doppia (19 punti e 10 rimbalzi), ma il miglior marcatore fra gli ospiti è Tatum, autore di 23 punti (oltre a 9 rimbalzi catturati), mentre ai Pelicans non bastano le prestazioni offensive di Williamson (anche 9 rimbalzi) e McCollum, che combinano per 49 punti. Se la formazione di coach Mazzulla è ormai certa di concludere la stagione regolare con il miglior record della lega, New Orleans dopo questo ko vede avvicinarsi ...